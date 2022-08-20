В Минобороны России заявили об уничтожении четырёх складов боеприпасов ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские вооружённые силы поразили четыре склада боеприпасов украинских военных.

«За сутки поражены: семь пунктов управления ВСУ, в том числе 53-й механизированной бригады в районе Водяное, 58-й мотопехотной бригады в районе Соледар Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 187-ми районах. Уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Шевченко, четыре склада боеприпасов», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что также были уничтожены три склада горючего в районе Слобожанская Харьковской области, Константиновка и Галицыновка Донецкой Народной Республики и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США в районе Краматорска.

Ранее в Министерстве обороны России заявили об уничтожении девяти складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.