В Минобороны России заявили об уничтожении девяти складов боеприпасов ВСУ

В Министерстве обороны России заявили об уничтожении девяти складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

«Кроме того, уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Краматорск, Николаевка, Красное Донецкой Народной Республики, Малиновка Харьковской области, Гуляйполе, Самойловка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области, а также три склада топлива в районах Харькова, Богодухова и Чугуева Харьковской области», — говорится в сводке ведомства в Telegram.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили пять пунктов управления украинских войск и семь складов боеприпасов.