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Полиция Армении ведёт переговоры с мужчиной, ворвавшимся с гранатой в мэрию

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Представители армянской полиции ведут переговоры с мужчиной, который ранее ворвался в здание мэрии города Масис с оружием.
Полиция Армении ведёт переговоры с мужчиной, ворвавшимся с гранатой в мэрию
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии Масиса. В настоящее время ведутся переговоры с ним», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Ранее Sputnik Армения сообщал, что неизвестный, вооружённый гранатой и пистолетом, ворвался в здание мэрии армянского Масиса, раздался взрыв. В здании не было сотрудников, никто не пострадал.

Мужчина не предъявлял никаких требований, мотивы его поступка неизвестны.

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