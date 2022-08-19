Полиция Армении ведёт переговоры с мужчиной, ворвавшимся с гранатой в мэрию
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«Мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии Масиса. В настоящее время ведутся переговоры с ним», — приводит ТАСС заявление ведомства.
Ранее Sputnik Армения сообщал, что неизвестный, вооружённый гранатой и пистолетом, ворвался в здание мэрии армянского Масиса, раздался взрыв. В здании не было сотрудников, никто не пострадал.
Мужчина не предъявлял никаких требований, мотивы его поступка неизвестны.