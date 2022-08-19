Гутерреш приехал с незапланированным визитом в Молдавию

Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл с незапланированным визитом в Молдавию после посещения Одессы.

«Остановка в Кишинёве, которая изначально не была запланирована в маршруте, объявленном ООН, произошла после того, как Гутерреш в пятницу посетил Одессу», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы президента Молдавии.

Предполагается, что 20 августа Генсек ООН встретится с президентом республики Майей Санду и впоследствии вылетит в Стамбул.

Ранее Гутерреш в ходе посещения порта Одессы призвал обеспечить беспрепятственный доступ на глобальные рынки продовольствия и удобрений из России и с Украины.