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Гутерреш приехал с незапланированным визитом в Молдавию

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Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл с незапланированным визитом в Молдавию после посещения Одессы.
Гутерреш приехал с незапланированным визитом в Молдавию
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Остановка в Кишинёве, которая изначально не была запланирована в маршруте, объявленном ООН, произошла после того, как Гутерреш в пятницу посетил Одессу», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы президента Молдавии.

Предполагается, что 20 августа Генсек ООН встретится с президентом республики Майей Санду и впоследствии вылетит в Стамбул.

Ранее Гутерреш в ходе посещения порта Одессы призвал обеспечить беспрепятственный доступ на глобальные рынки продовольствия и удобрений из России и с Украины.

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