Гутерреш в порту Одессы высказался о доступе к продовольствию из России и с Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе посещения порта Одессы призвал обеспечить беспрепятственный доступ на глобальные рынки продовольствия и удобрений из России и с Украины.

Его заявление распространила пресс-служба ООН.

«Экспорт ещё больших объемов продовольствия и удобрений с Украины и из России критически важен, чтобы далее успокоить рынки и снизить цены, — цитирует его ТАСС.

Гутерреш отметил, что важно, чтобы власти всех стран и частный сектор сотрудничали в возвращении российского продовольствия и удобрений на рынок.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове договорился о продолжении координации действий в рамках продуктовой сделки.