Гутерреш в порту Одессы высказался о доступе к продовольствию из России и с Украины
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Его заявление распространила пресс-служба ООН.
«Экспорт ещё больших объемов продовольствия и удобрений с Украины и из России критически важен, чтобы далее успокоить рынки и снизить цены, — цитирует его ТАСС.
Гутерреш отметил, что важно, чтобы власти всех стран и частный сектор сотрудничали в возвращении российского продовольствия и удобрений на рынок.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове договорился о продолжении координации действий в рамках продуктовой сделки.