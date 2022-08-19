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Гутерреш в порту Одессы высказался о доступе к продовольствию из России и с Украины

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе посещения порта Одессы призвал обеспечить беспрепятственный доступ на глобальные рынки продовольствия и удобрений из России и с Украины.
Гутерреш в порту Одессы высказался о доступе к продовольствию из России и с Украины
  • AP
  • © Kostiantyn Liberov

Его заявление распространила пресс-служба ООН.

«Экспорт ещё больших объемов продовольствия и удобрений с Украины и из России критически важен, чтобы далее успокоить рынки и снизить цены, — цитирует его ТАСС.

Гутерреш отметил, что важно, чтобы власти всех стран и частный сектор сотрудничали в возвращении российского продовольствия и удобрений на рынок. 

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове договорился о продолжении координации действий в рамках продуктовой сделки.

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