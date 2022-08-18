Зеленский договорился продолжать координацию по продуктовой сделке с ООН
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«Договорились о продолжении координации действий в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления её развития», — заявил он.
Кроме того, по словам Зеленского, на переговорах обсуждались вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение военнопленных и пленных медиков.
17 августа Генсек ООН Гутерреш прибыл во Львов для участия в трёхсторонней встрече с Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Предполагалось, что участники диалога обсудят шаги по прекращению конфликта на Украине дипломатическим путём.