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Зеленский договорился продолжать координацию по продуктовой сделке с ООН

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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове договорился о продолжении координации действий в рамках продуктовой сделки.
Зеленский договорился продолжать координацию по продуктовой сделке с ООН
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Договорились о продолжении координации действий в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления её развития», — заявил он.

Кроме того, по словам Зеленского, на переговорах обсуждались вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение военнопленных и пленных медиков.

17 августа Генсек ООН Гутерреш прибыл во Львов для участия в трёхсторонней встрече с Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Предполагалось, что участники диалога обсудят шаги по прекращению конфликта на Украине дипломатическим путём.

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