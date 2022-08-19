Штаб ДНР: женщина и мужчина убиты в результате удара ВСУ по Кировскому району Донецка

Два человека, мужчина и женщина, погибли в результате ударов украинской армии по Кировскому району Донецка, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

По информации штаба, по улице Ушакова в Лозовском убиты мужчина 1949 года рождения и женщина 1951 года рождения.

Накануне украинские военные выпустили 12 снарядов из РСЗО «Ураган» по Лисичанску в Луганской Народной Республике.