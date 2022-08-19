Волонтёры ЕР помогут собрать к школе 5000 первоклассников в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на гуманитарный центр «Единой России».
«Мы впервые проводим традиционную акцию «Собери ребёнка в школу» в Донбассе и освобождённых территориях. Передаём людям самое необходимое — рюкзаки, канцтовары, наборы для творчества», — заявил глава центрального исполкома партии Александр Сидякин.
По его словам, они стараются предусмотреть всё, что может понадобиться детям для учёбы.
Ранее «Взгляд» сообщал, что волонтёры гуманитарной миссии «Единой России» раздали в Геническе 2500 наборов с продуктами и лекарствами жителям города.