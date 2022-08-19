Политолог Миршаймер высказался о возможности вмешательства США в конфликт на Украине

Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в своей статье для журнала Foreign Affairs выразил мнение, что США могут вмешаться в конфликт на Украине при нескольких сценариях развития событий.

По его мнению, США могут задуматься о введении небольших контингентов сухопутных войск с целью помощи Киеву, если ситуация не будет разрешена в течение года.

Также он считает вероятным сценарий вмешательства Вашингтона, если Вооружённые силы Украины начнут разваливаться, а российские войска одержат крупную победу. Миршаймер считает, что, учитывая намерение администрации Джо Байдена не допустить такого исхода, США могли бы попытаться переломить ситуацию, приняв участие в боевых действиях.

Ещё одним сценарием вмешательства США в конфликт на Украине профессор считает непреднамеренную эскалацию. По мнению Миршаймера, США могут быть втянуты в боевые действия непредвиденным событием, развивающимся по восходящей спирали.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что противодействие России на Украине со стороны США ставит их на грань превращения в сторону конфликта.