В Кишинёве сторонники оппозиционной партии «Шор» устроили митинг
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы, как адвокаты Марины Таубер, хотели встретиться с главой Антикоррупционной прокуратуры Вероникой Драгалин, но наш запрос был отклонён без рассмотрения. Адвокаты просили в суде, чтобы заседания были публичными, но и этот запрос был отклонён. Мы рассказали об обстоятельствах ограничений Марины Таубер, где она содержится в неподходящих условиях, но никакой реакции не последовало», — заявил на митинге её адвокат Аурелий Коленко.
24 июля сторонники оппозиционной партии «Шор» уже проводили акцию протеста около здания генпрокуратуры Молдавии в Кишинёве.
Демонстранты требовали освобождения арестованной вице-председателя политсилы Марины Таубер, а также отставки руководства страны и молдавского президента Майи Санду.
Протестующие обвиняли власти страны в преследовании оппозиции.
Марину Таубер задержали по делу о финансовых нарушениях 21 июля.