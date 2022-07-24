В Молдавии оппозиционеры устроили акцию протеста около здания генеральной прокуратуры
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Об этом сообщает РИА Новости.
Демонстранты требуют освобождения арестованной вице-председателя политсилы Марины Таубер, а также отставки руководства страны и молдавского президента Майи Санду.
Протестующие обвиняют власти страны в преследовании оппозиции.
Ранее сообщалось, что сотрудники прокуратуры Молдавии задержали лидера фракции оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер по делу о финансовых нарушениях. Позднее её отправили под арест.