В Молдавии оппозиционеры устроили акцию протеста около здания генеральной прокуратуры

В Кишинёве сторонники оппозиционной партии «Шор» проводят акцию протеста около здания генпрокуратуры Молдавии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Демонстранты требуют освобождения арестованной вице-председателя политсилы Марины Таубер, а также отставки руководства страны и молдавского президента Майи Санду.

Протестующие обвиняют власти страны в преследовании оппозиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники прокуратуры Молдавии задержали лидера фракции оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер по делу о финансовых нарушениях. Позднее её отправили под арест.