В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили по Стаханову три ракеты из РСЗО HIMARS

Украинские военные выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике.

Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как отметило представительство в своём Telegram, украиснкие войска обстреляли населённый пункт из РСЗО HIMARS примерно в 19:15. В настоящий момент информация о пострадавших в результате обстрела уточняется.

Ранее в ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку три ракеты с минами из РСЗО «Ураган».