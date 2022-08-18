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В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили по Стаханову три ракеты из РСЗО HIMARS

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Украинские военные выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике.
В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили по Стаханову три ракеты из РСЗО HIMARS
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek Images

Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как отметило представительство в своём Telegram, украиснкие войска обстреляли населённый пункт из РСЗО HIMARS примерно в 19:15. В настоящий момент информация о пострадавших в результате обстрела уточняется.

Ранее в ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку три ракеты с минами из РСЗО «Ураган».

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