В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили по Стаханову три ракеты из РСЗО HIMARS
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Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Как отметило представительство в своём Telegram, украиснкие войска обстреляли населённый пункт из РСЗО HIMARS примерно в 19:15. В настоящий момент информация о пострадавших в результате обстрела уточняется.
Ранее в ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку три ракеты с минами из РСЗО «Ураган».