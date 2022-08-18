Минобороны: более 26 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины

За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 26 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 601 человек, в том числе 4726 детей, а всего с начала специальной военной операции — 3 473 546 человек, из которых 555 128 детей», — заявил Мизинцев.

Ранее в Минобороны сообщили, что боевики украинских вооружённых формирований заминировали обочины асфальтированной дороги под Кривым Рогом и не уведомили об этом местных жителей.