МО России: ВСУ оборудовали опорные пункты в музыкальном училище и дворце культуры в ДНР
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Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его информации, на прилегающих к зданиям территориях украинские военные разместили позиции артиллерии и РСЗО.
«При этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве живого щита», — сказал Мизинцев.
Ранее Мизинцев информировал, что украинские военные и националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов в детских садах в Артёмовске, Славянске и Соледаре (ДНР).