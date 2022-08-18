военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МО России: ВСУ оборудовали опорные пункты в музыкальном училище и дворце культуры в ДНР

Короткая ссылка
Украинские военные оборудовали опорные пункты на территориях музыкального училища и дворца культуры в Торецке Донецкой Народной Республики.
МО России: ВСУ оборудовали опорные пункты в музыкальном училище и дворце культуры в ДНР
  • AP
  • © Oleksandr Ratushniak

Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его информации, на прилегающих к зданиям территориях украинские военные разместили позиции артиллерии и РСЗО.

«При этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве живого щита», — сказал Мизинцев.

Ранее Мизинцев информировал, что украинские военные и националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов в детских садах в Артёмовске, Славянске и Соледаре (ДНР).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить