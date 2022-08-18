МО России: ВСУ оборудовали опорные пункты в музыкальном училище и дворце культуры в ДНР

Украинские военные оборудовали опорные пункты на территориях музыкального училища и дворца культуры в Торецке Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его информации, на прилегающих к зданиям территориях украинские военные разместили позиции артиллерии и РСЗО.

«При этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве живого щита», — сказал Мизинцев.

Ранее Мизинцев информировал, что украинские военные и националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов в детских садах в Артёмовске, Славянске и Соледаре (ДНР).