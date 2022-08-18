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Пасечник назначил глав Минпромторга, Минэнерго и антимонопольного комитета ЛНР

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что подписал указы о назначении глав Минпромторга, Минэнерго, а также председателя Государственного антимонопольного комитета республики.
Пасечник назначил глав Минпромторга, Минэнерго и антимонопольного комитета ЛНР
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Об этом он сообщил в своём Telegram.

Пасечник отметил, что приоритетной задачей республики после освобождения стала интеграция с Россией и восстановление экономики ЛНР.

«Спектр задач, которые стоят перед правительством республики, значительно расширился, в связи с чем мною были подписаны указы о назначении», — написал он.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ряд министерств в ДНР возглавят опытные российские управленцы.

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