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Член Запорожской ВГА: в случае остановки ЗАЭС на Украине начнётся энергетический кризис

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в случае остановки работы Запорожской атомной электростанции на Украине начнётся энергетический кризис.
Член Запорожской ВГА: в случае остановки ЗАЭС на Украине начнётся энергетический кризис
  • AP
  • © Russian Defense Ministry Press Service

«Если говорить о подконтрольных Зеленскому территориях, то для них сразу же начнётся энергетический кризис», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, ЗАЭС выдавала от 25 до 32% всей электроэнергии, использовавшейся на украинской территории. 

«Сейчас эта доля ещё больше, до недавних пор ежедневно с атомной станции объём поставляемой электроэнергии доходил до 70—72 млн рублей ежедневно», — отметил Рогов. 

Также он заявил, что в настоящее время АЭС работает лишь на 17—20% от всей своей мощности.

Рогов добавил, что реактор АЭС остановить «не проблема», но «потом года два надо будет выхолаживать, и это миллионы кубометров, которые надо будет прогонять, чтобы не произошло опасного процесса».

«По сути, тогда на Украине начнётся энергетический кризис», — подчеркнул он.

Ранее Минобороны России заявило о подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС 19 августа, в период посещения Украины Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

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