Финская компания предоставит доступ к своим спутникам для ВСУ
- AP
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Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Уточняется, что финская компания подписала контракт с Благотворительным фондом Сергея Притулы.
«В рамках соглашения ICEYE передаст все возможности одного из своих спутников, уже находящихся на орбите, для использования правительством Украины над регионом... Кроме того, ICEYE предоставит доступ к своей группировке спутников, что позволит Вооружённым силам Украины получать радиолокационные спутниковые изображения критически важных мест с высокой частотой обновлений», — отмечается в заявлении.
Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв в эфире Первого канала заявил, что разведка стран — членов НАТО отслеживает со спутников «практически каждый сантиметр» Донбасса.