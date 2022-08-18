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Финская компания предоставит доступ к своим спутникам для ВСУ

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Финская компания ICEYE предоставит украинским военным доступ к своей группировке спутников.
Финская компания предоставит доступ к своим спутникам для ВСУ
  • AP
  • © Nariman El-Mofty

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Уточняется, что финская компания подписала контракт с Благотворительным фондом Сергея Притулы.

«В рамках соглашения ICEYE передаст все возможности одного из своих спутников, уже находящихся на орбите, для использования правительством Украины над регионом... Кроме того, ICEYE предоставит доступ к своей группировке спутников, что позволит Вооружённым силам Украины получать радиолокационные спутниковые изображения критически важных мест с высокой частотой обновлений», — отмечается в заявлении.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв в эфире Первого канала заявил, что разведка стран — членов НАТО отслеживает со спутников «практически каждый сантиметр» Донбасса.

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