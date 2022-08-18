Финская компания предоставит доступ к своим спутникам для ВСУ

Финская компания ICEYE предоставит украинским военным доступ к своей группировке спутников.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Уточняется, что финская компания подписала контракт с Благотворительным фондом Сергея Притулы.

«В рамках соглашения ICEYE передаст все возможности одного из своих спутников, уже находящихся на орбите, для использования правительством Украины над регионом... Кроме того, ICEYE предоставит доступ к своей группировке спутников, что позволит Вооружённым силам Украины получать радиолокационные спутниковые изображения критически важных мест с высокой частотой обновлений», — отмечается в заявлении.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв в эфире Первого канала заявил, что разведка стран — членов НАТО отслеживает со спутников «практически каждый сантиметр» Донбасса.