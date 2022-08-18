В администрацию Херсонской области назначили новых российских управленцев

Новых управленцев из России назначили на должности в администрацию Херсонской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

РИА Новости

Отмечается, что Россия направила в Херсонскую область группу профессионалов с целью улучшения экономической ситуации. Первым замглавы администрации по вопросам безопасности назначили Алексея Катериничева, ранее работавшего первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Зампредом правительства — министром промышленности региона — назначен Семён Машкауцан, ранее работавший помощником заместителя председателя правительства России и возглавлявший департамент металлургии и материалов Минпромторга России. На должность министра финансов назначен Евгений Немтинов, до этого работавший начальником управления учёта и отчётности Министерства финансов Крыма. 4 июля сообщалось, что председателем правительства Херсонской области назначен бывший первый вице-премьер Калининградской области Сергей Елисеев.