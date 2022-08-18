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В Запорожской области начали выдачу российских госномеров с кодом «185»

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В Запорожской области начали выдачу автомобилистам российских госномеров с кодом «185» и водительских удостоверений российского образца.
В Запорожской области начали выдачу российских госномеров с кодом «185»
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Макеев

Об этом информирует региональное ГУ МВД.

«С 16 августа в Мелитополе началась выдача водительских удостоверений российского образца и государственных номерных знаков транспортных средств с цифровым кодом «185», — заявили в МВД.

Отмечается, что регистрационные подразделения Госавтоинспекции в регионе укомплектовали госномерами в полном объёме. 

В сообщении говорится, что замена номерных знаков будет происходить в плановом режиме.

Ранее выездное подразделение Госавтоинспекции по регистрации транспортных средств и обмену водительских удостоверений заработало в городе Голая Пристань Херсонской области.

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