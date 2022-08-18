В Запорожской области начали выдачу российских госномеров с кодом «185»
- РИА Новости
- © Дмитрий Макеев
Об этом информирует региональное ГУ МВД.
«С 16 августа в Мелитополе началась выдача водительских удостоверений российского образца и государственных номерных знаков транспортных средств с цифровым кодом «185», — заявили в МВД.
Отмечается, что регистрационные подразделения Госавтоинспекции в регионе укомплектовали госномерами в полном объёме.
В сообщении говорится, что замена номерных знаков будет происходить в плановом режиме.
Ранее выездное подразделение Госавтоинспекции по регистрации транспортных средств и обмену водительских удостоверений заработало в городе Голая Пристань Херсонской области.