В Херсонской области заработал выездной пункт ГИБДД по регистрации машин
- РИА Новости
«В связи с многочисленными обращениями местных жителей с этой недели на базе ОВД по городу Голая Пристань Херсонской области открыт выездной пункт МРЭО по регистрации транспортных средств и обмену водительских удостоверений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Ранее стало известно, что в Херсоне и Херсонской области жителям выдали первые водительские удостоверения и госномера российского образца.