В Херсонской области заработал выездной пункт ГИБДД по регистрации машин

Выездное подразделение Госавтоинспекции по регистрации транспортных средств и обмену водительских удостоверений заработало в городе Голая Пристань Херсонской области.

«В связи с многочисленными обращениями местных жителей с этой недели на базе ОВД по городу Голая Пристань Херсонской области открыт выездной пункт МРЭО по регистрации транспортных средств и обмену водительских удостоверений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Ранее стало известно, что в Херсоне и Херсонской области жителям выдали первые водительские удостоверения и госномера российского образца.