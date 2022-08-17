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В Херсонской области заработал выездной пункт ГИБДД по регистрации машин

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Выездное подразделение Госавтоинспекции по регистрации транспортных средств и обмену водительских удостоверений заработало в городе Голая Пристань Херсонской области.
В Херсонской области заработал выездной пункт ГИБДД по регистрации машин
  • РИА Новости

«В связи с многочисленными обращениями местных жителей с этой недели на базе ОВД по городу Голая Пристань Херсонской области открыт выездной пункт МРЭО по регистрации транспортных средств и обмену водительских удостоверений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Ранее стало известно, что в Херсоне и Херсонской области жителям выдали первые водительские удостоверения и госномера российского образца

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