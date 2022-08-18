Сын замглавы правительства ЕАО Костюк погиб в ходе спецоперации на Украине

Сын замглавы правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Марии Костюк погиб в ходе спецоперации на Украине.

Свои соболезнования выразил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Приношу свои самые глубокие соболезнования Марии Костюк, заместителю председателя правительства ЕАО, в связи с гибелью сына Андрея», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, молодой человек был командиром роты 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденоносной бригады.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков погиб в июле при обстреле Шахтёрска в ДНР.