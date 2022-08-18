военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сын замглавы правительства ЕАО Костюк погиб в ходе спецоперации на Украине

Короткая ссылка
Сын замглавы правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Марии Костюк погиб в ходе спецоперации на Украине.
Сын замглавы правительства ЕАО Костюк погиб в ходе спецоперации на Украине
  • РИА Новости

Свои соболезнования выразил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Приношу свои самые глубокие соболезнования Марии Костюк, заместителю председателя правительства ЕАО, в связи с гибелью сына Андрея», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, молодой человек был командиром роты 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденоносной бригады.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков погиб в июле при обстреле Шахтёрска в ДНР

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить