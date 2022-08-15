Зампред Общественной палаты Алтайского края Новиков погиб при обстреле Шахтёрска в ДНР

Заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков погиб в июле при обстреле Шахтёрска в ДНР. Об этом заявил председатель региональной общественной палаты Юрий Шамков.

«Подтверждается информация, что Евгений Александрович погиб в ДНР. Он уехал в начале июля с волонтёрской миссией», — приводит ТАСС его слова.

Шамков добавил, что 10 июля Новиков попал под обстрел в Шахтёрском районе. Позднее его тело было опознано.

В июне начальник управления военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко погиб в результате взрыва автомобиля.

Позднее в Следственном комитете России сообщили, что расследуют обстоятельства убийства чиновника в Херсонской области.