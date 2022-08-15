военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Зампред Общественной палаты Алтайского края Новиков погиб при обстреле Шахтёрска в ДНР

Короткая ссылка
Заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков погиб в июле при обстреле Шахтёрска в ДНР. Об этом заявил председатель региональной общественной палаты Юрий Шамков.
Зампред Общественной палаты Алтайского края Новиков погиб при обстреле Шахтёрска в ДНР
  • РИА Новости

«Подтверждается информация, что Евгений Александрович погиб в ДНР. Он уехал в начале июля с волонтёрской миссией», — приводит ТАСС его слова.

Шамков добавил, что 10 июля Новиков попал под обстрел в Шахтёрском районе. Позднее его тело было опознано.

В июне начальник управления военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко погиб в результате взрыва автомобиля.

Позднее в Следственном комитете России сообщили, что  расследуют обстоятельства убийства чиновника в Херсонской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить