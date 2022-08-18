ВСУ нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару

Украинские подразделения нанесли ночью три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару, заявили в городской администрации.

«Взрывы произошли в непосредственной близости от жилых домов и гражданской инфраструктуры 3-го микрорайона города, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В результате обстрела минимальные повреждения получило здание горадминистрации, также был нанесён ущерб системе кондиционирования воздуха.

Ранее ВСУ уже подвергали Энергодар в Запорожской области массированному обстрелу.

Местных жителей призвали переместиться в безопасное место.

Также сообщалось, что в Энергодаре задержаны двое наводчиков артиллерии украинских войск.

По данным МВД Запорожской области, оба задержанных работали на Запорожской АЭС.