Глава ополчения Запорожья Новиков сообщил о наборе добровольцев для освобождения региона

Один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай сообщил о наборе добровольцев для освобождения региона.

«Что идёт набор и формирование — это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края», — сказал Новиков в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что центром этого формирования является отряд «Троя».

По его словам, добровольцами могут быть не только запорожцы.

14 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой части добровольцев из республики в зону проведения военной спецоперации в Донбассе.