В МИД заявили, что почти все районы ЛНР установили сотрудничество с регионами России

Почти все районы Луганской Народной Республики установили партнёрские отношения с российскими регионами. Об этом сообщил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.

«Практически все территории у нас уже установили какие-то партнёрские отношения с субъектами Российской Федерации», — приводит ТАСС его слова.

Дейнего добавил, что не все субъекты формализовали отношения, но абсолютно вся территория ЛНР «охвачена вниманием России».

Ранее российский посол в КНДР Александр Мацегора заявил, что посольство России готово при необходимости оказать посреднические услуги по развитию отношений республик Донбасса и Северной Кореи.