В МИД заявили, что почти все районы ЛНР установили сотрудничество с регионами России
«Практически все территории у нас уже установили какие-то партнёрские отношения с субъектами Российской Федерации», — приводит ТАСС его слова.
Дейнего добавил, что не все субъекты формализовали отношения, но абсолютно вся территория ЛНР «охвачена вниманием России».
Ранее российский посол в КНДР Александр Мацегора заявил, что посольство России готово при необходимости оказать посреднические услуги по развитию отношений республик Донбасса и Северной Кореи.