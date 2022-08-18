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Командир ополчения в Запорожской области заявил, что Украина серьёзно занижает свои потери

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Украинские власти серьёзно занижают потери своих военных. Об этом сообщил один из лидеров ополчения в Запорожской области, командир отряда «Троя» Владимир Новиков.

«Это моё сугубое мнение, думаю, порядка 200 тыс. «двухсотых» (погибших. —RT) и больше 300 тыс. раненых, которые уже не вернутся в строй», — приводит РИА Новости его слова.

Новиков добавил, что при подсчётах использовал различные источники информации.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские власти из-за высоких потерь вынуждены отправлять на фронт не окончивших подготовку солдат, а также военных в госпиталях, которые не прошли полную реабилитацию после ранений.

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