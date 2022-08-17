В украинском Кривом Роге закрасили мурал с экс-премьером Британии Джонсоном

В городе Кривой Рог Днепропетровской области закрасили изображение экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона на стене жилого дома.

Об этом рассказал в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Мурала с Борисом Джонсоном в Кривом Роге больше нет», — цитирует его РИА Новости.

Гончаренко считает, что к этому причастен глава военной администрации города Александр Вилкул.

В июле на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция о предоставлении гражданства Украины Борису Джонсону и выдвижении его кандидатуры на пост премьера Украины.