Лукашенко одобрил проект соглашения о программе ВТС с Россией до 2025 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о программе военно-технического сотрудничества (ВТС) с Россией до 2025 года.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества между двумя странами до 2025 года в качестве основы для проведения переговоров», — говорится в соообщении пресс-службы Лукашенко.

Данная программа в том числе подразумевает проведение работ по созданию новых образцов вооружений.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил о существенном сокращении барьеров в торговле с Россией за два года.