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Лукашенко одобрил проект соглашения о программе ВТС с Россией до 2025 года

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о программе военно-технического сотрудничества (ВТС) с Россией до 2025 года.
Лукашенко одобрил проект соглашения о программе ВТС с Россией до 2025 года
  • РИА Новости

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества между двумя странами до 2025 года в качестве основы для проведения переговоров», — говорится в соообщении пресс-службы Лукашенко.

Данная программа в том числе подразумевает проведение работ по созданию новых образцов вооружений.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил о существенном сокращении барьеров в торговле с Россией за два года.

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