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Премьер Белоруссии заявил о существенном сокращении барьеров в торговле с Россией

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил о существенном сокращении барьеров в торговле с Россией за два года.
Премьер Белоруссии заявил о существенном сокращении барьеров в торговле с Россией
  • AP

«Мы видим, что сейчас… российский рынок для нас открылся. За последние два года мы сняли очень много, может быть, мелких, но тем не менее существенных барьеров для конкретных предприятий, которые препятствовали наращиванию их поставок», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, это была титаническая работа по всей вертикали власти — от правительства до министерств и концернов.

Вместе с этим премьер отметил, что в Белоруссии при этом никто «рынки в Европе и Америке со счетов не сбрасывает».

Ранее Головченко сообщил, что товарооборот Белоруссии со странами Европейского союза в текущем году уже достиг $3 млрд.

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