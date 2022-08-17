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«Ъ»: грузинские НКО призвали Тбилиси ввести визовый режим с Россией

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В Грузии более 20 некоммерческих организаций (НКО) в совместном обращении потребовали от правящей партии «Грузинская мечта» и правительства страны ввести визовый режим для россиян. 
«Ъ»: грузинские НКО призвали Тбилиси ввести визовый режим с Россией
  • Gettyimages.ru

Как пишет «Коммерсантъ», беспокойство прозападных НКО вызвали статистические данные, которые накануне опубликовали грузинские власти. 

В письме авторы утверждают, что с января по июль 2022 года темпы прибытия людей из России в Грузию «значительно повысились».

Также они обратили внимание на то, что после начала спецоперации на Украине в Грузии зарегистрировано порядка 6,4 тыс. российских компаний, указав, что это «в семь раз превышает показатель за весь 2021 год».

В НКО считают, что это указывает на то, что россияне используют Грузию «для смягчения эффекта от международных санкций против Российской Федерации».

В конце мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинские власти усилили работу таможенно-пропускного пункта «Казбеги — Верхний Ларс» с целью исключения оборота товаров, ввоз которых в Россию запрещён западными санкциями.

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