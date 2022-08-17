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Минобороны России: в Соледаре более трети мобилизованных в ВСУ самовольно оставили позиции

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Минобороны России сообщило, что в Соледаре более трети мобилизованных в ВСУ самовольно оставили позиции.

«В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остаётся менее 50%», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны России отметили, что потери 14-й механизированной бригады ВСУ в ходе наступательных действий союзных сил в районе Соледара превысили 2 тыс. человек.

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