На Украине арестованы активы российского предприятия — изготовителя полуфабрикатов
«Арестованы корпоративные права российского предприятия на 350 млн гривен (около $9,5 млн. — RT). По ходатайству прокуроров офиса генерального прокурора наложен арест на корпоративные права и недвижимость предприятия — одного из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В генпрокуратуре утверждают, что владелец предприятия уклонялся от уплаты налогов.
В июле Бюро экономической безопасности Украины сообщило об аресте имущества российского бизнесмена на $13,5 млн.
По данным ведомства, имуществом оказались сети развлекательных заведений и заведений общественного питания, которые расположены в разных украинских городах.