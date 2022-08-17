На Украине арестованы активы российского предприятия — изготовителя полуфабрикатов

Активы российского предприятия, занимающегося производством полуфабрикатов, арестованы на Украине, сообщили в украинской генеральной прокуратуре.

«Арестованы корпоративные права российского предприятия на 350 млн гривен (около $9,5 млн. — RT). По ходатайству прокуроров офиса генерального прокурора наложен арест на корпоративные права и недвижимость предприятия — одного из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В генпрокуратуре утверждают, что владелец предприятия уклонялся от уплаты налогов.

В июле Бюро экономической безопасности Украины сообщило об аресте имущества российского бизнесмена на $13,5 млн.

По данным ведомства, имуществом оказались сети развлекательных заведений и заведений общественного питания, которые расположены в разных украинских городах.