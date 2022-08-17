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Россия направила ноту в МИД Армении из-за антироссийских вбросов в СМИ

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В МИД Армении направлена нота российского посольства в Ереване из-за «циничных» антироссийских вбросов в местных средствах массовой информации, в которых говорится о якобы причастности России к трагедии на рынке «Сурмалу» 14 августа.
Россия направила ноту в МИД Армении из-за антироссийских вбросов в СМИ
  • РИА Новости

В дипмиссии заявили, что соответствующие обвинения являются кощунственными и ложными.

В посольстве подчеркнули, что российская сторона воспринимает данные вбросы как явную провокацию отдельных политических сил, целью которых является подрыв отношений двух стран.

14 августа на рынке «Сурмалу» взорвался склад пиротехнических материалов, погибли 16 человек.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Армении — о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлёкшем по неосторожности смерть человека, и о нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

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