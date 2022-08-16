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Белоруссия ввела платное ожидание въезда в пункты пропуска на границе

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Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ «О системе электронной очереди транспортных средств в пунктах пропуска», согласно которому вводится платное ожидание въезда в пункты пропуска на границе.
Белоруссия ввела платное ожидание въезда в пункты пропуска на границе
  • © РИА Новости / Михаил Метцель

Об этом информирует пресс-служба президента Белоруссии.

«Для повышения эффективности работы системы электронной очереди указом отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что существовавшую ранее услугу платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменят.

Вместо этого указ предусматривает, что все транспортные средства при въезде в зону ожидания будут оплачивать регистрацию в системе электронной очереди, а въезд в зону ожидания будет упорядочен и станет осуществляться в порядке живой очереди, уточнили в пресс-службе.

В апреле сообщалось, что Министерство транспорта Белоруссии вводит ответный запрет на перемещение через таможенную границу ЕАЭС в страну автомобилей и тягачей, зарегистрированных в странах Евросоюза.

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