Белоруссия ввела платное ожидание въезда в пункты пропуска на границе
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Об этом информирует пресс-служба президента Белоруссии.
«Для повышения эффективности работы системы электронной очереди указом отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что существовавшую ранее услугу платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменят.
Вместо этого указ предусматривает, что все транспортные средства при въезде в зону ожидания будут оплачивать регистрацию в системе электронной очереди, а въезд в зону ожидания будет упорядочен и станет осуществляться в порядке живой очереди, уточнили в пресс-службе.
В апреле сообщалось, что Министерство транспорта Белоруссии вводит ответный запрет на перемещение через таможенную границу ЕАЭС в страну автомобилей и тягачей, зарегистрированных в странах Евросоюза.