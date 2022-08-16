В Запорожской области заявили, что ВСУ продолжают обстрел Энергодара

Украинские военные продолжают обстрел Энергодара в Запорожской области с целью спровоцировать ответный огонь по населённым пунктам, где находятся иностранные журналисты. Об этом заявили в пресс-службе военно-гражданской администрации города (ВГА).

РИА Новости