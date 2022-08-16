В Запорожской области заявили, что ВСУ продолжают обстрел Энергодара
- РИА Новости
«С 15:00 ведётся постоянный артиллерийский огонь по жилым районам Энергодара», — приводит ТАСС заявление.
В ВГА допустили, что украинские военные планируют спровоцировать ответный огонь по населённым пунктам, где находятся журналисты из США, Великобритании, Польши и Литвы.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что удар украинской армии полностью разрушил яхт-клуб в Энергодаре.