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В Запорожской области заявили, что ВСУ продолжают обстрел Энергодара

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Украинские военные продолжают обстрел Энергодара в Запорожской области с целью спровоцировать ответный огонь по населённым пунктам, где находятся иностранные журналисты. Об этом заявили в пресс-службе военно-гражданской администрации города (ВГА).
В Запорожской области заявили, что ВСУ продолжают обстрел Энергодара
  • РИА Новости

«С 15:00 ведётся постоянный артиллерийский огонь по жилым районам Энергодара», — приводит ТАСС заявление.

В ВГА допустили, что украинские военные планируют спровоцировать ответный огонь по населённым пунктам, где находятся журналисты из США, Великобритании, Польши и Литвы.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что удар украинской армии полностью разрушил яхт-клуб в Энергодаре.

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