Глава МИД Украины Кулеба заявил, что «кайфует» от «завоевания мира»
- Gettyimages.ru
Об этом Кулеба сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону*.
По словам Кулебы, когда он возглавил МИД, то мечтал «открыть новые горизонты» для Украины.
Он также поделился, что президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры с лидерами латиноамериканских и африканских стран. По его словам, также на Украину приезжал премьер-министр Австралии.
«Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого», — цитирует его РИА Новости.
Также Кулеба признался, что его семья и собаки покинули Украину с началом спецоперации.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022.