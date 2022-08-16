Глава МИД Украины Кулеба заявил, что «кайфует» от «завоевания мира»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «кайфует» от «завоевания мира» на должности главы внешнеполитического ведомства.

Об этом Кулеба сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону*.

По словам Кулебы, когда он возглавил МИД, то мечтал «открыть новые горизонты» для Украины.

Он также поделился, что президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры с лидерами латиноамериканских и африканских стран. По его словам, также на Украину приезжал премьер-министр Австралии.

«Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого», — цитирует его РИА Новости.

Также Кулеба признался, что его семья и собаки покинули Украину с началом спецоперации.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022.