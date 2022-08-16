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Глава МИД Украины Кулеба заявил, что «кайфует» от «завоевания мира»

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «кайфует» от «завоевания мира» на должности главы внешнеполитического ведомства.
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что «кайфует» от «завоевания мира»
  • Gettyimages.ru

Об этом Кулеба сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону*.

По словам Кулебы, когда он возглавил МИД, то мечтал «открыть новые горизонты» для Украины.

Он также поделился, что президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры с лидерами латиноамериканских и африканских стран. По его словам, также на Украину приезжал премьер-министр Австралии. 

«Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого», — цитирует его РИА Новости.

Также Кулеба признался, что его семья и собаки покинули Украину с началом спецоперации.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022.

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