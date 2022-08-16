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Минобороны России: США планируют выделить Киеву ещё $4,5 млрд на вооружения

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Начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков заявил, что США уже дали украинским властям $4 млрд на вооружения и планируют выделить ещё $4,5 млрд на эти цели.
Минобороны России: США планируют выделить Киеву ещё $4,5 млрд на вооружения
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

По словам Костюкова, бесконтрольная накачка киевского режима оружием повышает риски его попадания в руки международных террористов.

Он также отметил, что особую опасность представляет распространение за пределы украинской территории современного вооружения, в том числе переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов, щедро поставляемых Киеву западными странами. 

Ранее директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России Александр Дарчиев заявил, что накачка Украины дальнобойным вооружением со стороны стран Запада расширит географию российской спецоперации.

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