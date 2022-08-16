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Порошенко сообщил о покупке «крутых» беспилотников для ВСУ

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинская сторона в ходе командировки по ряду стран Европы договорилась о контракте с компаниями — производителями «самых крутых» беспилотников для ВСУ.
Порошенко сообщил о покупке «крутых» беспилотников для ВСУ
  • РИА Новости

«Мы договорились о долгосрочном контракте с компаниями — производителями самых крутых беспилотников. Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии», — написал он в Telegram.

Бывший украинский лидер «по понятным причинам» не стал вдаваться в подробности о странах изготовления и наименованиях компаний — производителей дронов.

Посол Украины в США Оксана Маркарова ранее попросила Пентагон обеспечить поставки на Украину боеприпасов к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, беспилотников и гаубиц.

Также она заявила, что Киев желает получить от США беспилотники Switchblade, Puma и Phoenix Ghost.

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