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Минобороны России: под Артёмовском в ДНР найдены запрещённые французские мины

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Минобороны России сообщило, что после отступления ВСУ с позиций под Артёмовском в Донецкой Народной Республике были найдены французские мины EMP F2, которые нельзя извлечь или обезвредить после установки в боевое положение, что нарушает Женевскую конвенцию.
Минобороны России: под Артёмовском в ДНР найдены запрещённые французские мины
  • РИА Новости

«Их применение является прямым нарушением требований второго протокола «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции Луганской Народной Республики обнаружили на бывших украинских позициях под Соледаром в ДНР боеприпасы иностранного производства.

В частности, удалось обезвредить немецкую противобортовую мину DM12.

Также были обнаружены иностранные мины калибра 120 мм.

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