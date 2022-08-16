Минобороны России: под Артёмовском в ДНР найдены запрещённые французские мины

Минобороны России сообщило, что после отступления ВСУ с позиций под Артёмовском в Донецкой Народной Республике были найдены французские мины EMP F2, которые нельзя извлечь или обезвредить после установки в боевое положение, что нарушает Женевскую конвенцию.

РИА Новости

«Их применение является прямым нарушением требований второго протокола «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», — отметили в ведомстве. Ранее сообщалось, что бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции Луганской Народной Республики обнаружили на бывших украинских позициях под Соледаром в ДНР боеприпасы иностранного производства. В частности, удалось обезвредить немецкую противобортовую мину DM12. Также были обнаружены иностранные мины калибра 120 мм.