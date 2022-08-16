Минобороны России: под Артёмовском в ДНР найдены запрещённые французские мины
- РИА Новости
«Их применение является прямым нарушением требований второго протокола «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции Луганской Народной Республики обнаружили на бывших украинских позициях под Соледаром в ДНР боеприпасы иностранного производства.
В частности, удалось обезвредить немецкую противобортовую мину DM12.
Также были обнаружены иностранные мины калибра 120 мм.