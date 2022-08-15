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Минобороны: ВСУ готовят масштабные провокации в районе Запорожской АЭС

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Командование Вооружённых сил Украины осуществляет подготовку масштабных провокаций в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны: ВСУ готовят масштабные провокации в районе Запорожской АЭС
  • AFP
  • © Ed JONES

«Достоверно известно, что командование ВСУ осуществляет подготовку масштабных провокаций в районе Запорожской АЭС», — заявил Мизинцев.

По его словам, для реализации провокаций в город Никополь Днепропетровской области прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве до 1 тыс. военнослужащих.

Он добавил, что украинские военные снабжены специальными комплектами защитного снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности. Также они снабжены техническими средствами РХБ-разведки и контроля.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которых стороны обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.

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