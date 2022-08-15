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В ДНР огласили обвинение пяти воевавшим на стороне Украины иностранным наёмникам

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В суде Донецкой Народной Республики предъявили обвинение пятерым иностранным наёмникам, которые воевали на территории Донбасса на стороне Украины. Об этом сообщило РИА Новости.
В ДНР огласили обвинение пяти воевавшим на стороне Украины иностранным наёмникам
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Согласно данным Верховного суда ДНР, шведскому гражданину Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу оглашено обвинение в совершении преступлений по статье о насильственном захвате власти и насильственном удержании власти, а также по статье об участии наёмника в вооружённом конфликте.

Британцу Эндрю Хиллу объявлено обвинение по статье об участии наёмника в вооружённом конфликте, ещё одному британскому подданному Дилану Хили — в пособничестве в вербовке наёмников для использования в вооружённом конфликте.

Матиасу Густавссону из Швеции, хорвату Векославу Пребегу и Джону Хардингу из Британии грозит смертная казнь, сообщило агентство.

Ранее Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении наёмников из Хорватии, Швеции и Великобритании.

В ведомстве подчеркнули, что в условиях военного времени наёмникам грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь.

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