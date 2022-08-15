В ДНР огласили обвинение пяти воевавшим на стороне Украины иностранным наёмникам

В суде Донецкой Народной Республики предъявили обвинение пятерым иностранным наёмникам, которые воевали на территории Донбасса на стороне Украины. Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно данным Верховного суда ДНР, шведскому гражданину Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу оглашено обвинение в совершении преступлений по статье о насильственном захвате власти и насильственном удержании власти, а также по статье об участии наёмника в вооружённом конфликте.

Британцу Эндрю Хиллу объявлено обвинение по статье об участии наёмника в вооружённом конфликте, ещё одному британскому подданному Дилану Хили — в пособничестве в вербовке наёмников для использования в вооружённом конфликте.

Матиасу Густавссону из Швеции, хорвату Векославу Пребегу и Джону Хардингу из Британии грозит смертная казнь, сообщило агентство.

Ранее Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении наёмников из Хорватии, Швеции и Великобритании.

В ведомстве подчеркнули, что в условиях военного времени наёмникам грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь.