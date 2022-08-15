Посольство: россияне не пострадали при взрыве на рынке в Ереване
- AP
- © Vahram Baghdasaryan/Photolure
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посольство России.
«По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших во время взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» нет», — заявили в диппредставительстве.
В посольстве добавили, что находятся в тесном контакте с МЧС, Минздравом Армении и медучреждениями, куда были доставлены пострадавшие.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» возросло до шести.
До этого сообщалось о 60 пострадавших и двух погибших.