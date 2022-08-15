Посольство: россияне не пострадали при взрыве на рынке в Ереване

Российских граждан, по предварительной информации, нет среди пострадавших в результате взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посольство России.

«По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших во время взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» нет», — заявили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что находятся в тесном контакте с МЧС, Минздравом Армении и медучреждениями, куда были доставлены пострадавшие.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» возросло до шести.

До этого сообщалось о 60 пострадавших и двух погибших.