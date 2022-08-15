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В Запорожской области на получение российского гражданства подано уже 30 тысяч заявлений

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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в обработке находится уже более 30 тыс. заявлений на получение российского гражданства.
В Запорожской области на получение российского гражданства подано уже 30 тысяч заявлений
  • РИА Новости

«Сейчас в области работает 12 пунктов приёма документов на оформление паспорта в самых крупных населённых пунктах области: три — в Мелитополе, два — в Бердянске, в Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Эногодаре и Каменке», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев прокомментировал высказывание украинского вице-премьера Ирины Верещук о работе над введением уголовной ответственности за получение паспорта России.

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