В Запорожской области на получение российского гражданства подано уже 30 тысяч заявлений
- РИА Новости
«Сейчас в области работает 12 пунктов приёма документов на оформление паспорта в самых крупных населённых пунктах области: три — в Мелитополе, два — в Бердянске, в Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Эногодаре и Каменке», — написал Балицкий в Telegram-канале.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев прокомментировал высказывание украинского вице-премьера Ирины Верещук о работе над введением уголовной ответственности за получение паспорта России.