ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз

Вооружённые силы Украины за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 65 раз, выпустив 365 боеприпасов.

Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истёкшие сутки представительство сообщало о 65 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

Было повреждено 56 домостроений и девять объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека, ещё 14 получили ранения.