ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз
- РИА Новости
Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За истёкшие сутки представительство сообщало о 65 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.
Было повреждено 56 домостроений и девять объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека, ещё 14 получили ранения.