военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 65 раз, выпустив 365 боеприпасов.
ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз
  • РИА Новости

Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истёкшие сутки представительство сообщало о 65 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

Было повреждено 56 домостроений и девять объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека, ещё 14 получили ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить