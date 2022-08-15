В ДНР заявили о гибели четырёх человек в результате обстрелов ВСУ за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«За минувшие сутки... в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и ещё 14 мирных жителей получили ранения», — говорится в заявлении в Telegram.
В частности, один мирный житель подорвался на мине ПФМ-1.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о повреждении детсада и здания стоматологии в результате обстрелов украинскими войсками.