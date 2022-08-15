В ДНР заявили о гибели четырёх человек в результате обстрелов ВСУ за сутки

В результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека, ещё 14 получили ранения.

Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки... в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и ещё 14 мирных жителей получили ранения», — говорится в заявлении в Telegram.

В частности, один мирный житель подорвался на мине ПФМ-1.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о повреждении детсада и здания стоматологии в результате обстрелов украинскими войсками.