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В ДНР заявили о гибели четырёх человек в результате обстрелов ВСУ за сутки

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В результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека, ещё 14 получили ранения.
В ДНР заявили о гибели четырёх человек в результате обстрелов ВСУ за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки... в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и ещё 14 мирных жителей получили ранения», — говорится в заявлении в Telegram.

В частности, один мирный житель подорвался на мине ПФМ-1.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о повреждении детсада и здания стоматологии в результате обстрелов украинскими войсками.

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