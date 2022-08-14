Философ Хомский назвал два пути разрешения украинского кризиса

Американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский в интервью газете Die Welt заявил, что украинский кризис может быть разрешён дипломатическим и недипломатическим путями.

«У нас есть два варианта: дипломатический и недипломатический. Недипломатический означает продолжать эскалацию со всеми потерями и жертвами», — передаёт его слова РИА Новости.

Дипломатический подход, по мнению Хомского, заключается в заключении мирного соглашения, которое бы отвечало интересам обеих сторон конфликта.

Историк выразил уверенность, что недипломатический путь разрешения ситуации разрушителен для самой Украины, также в этом будут виноваты и западные союзники Киева.

«По логике Запада, раз Украина просит, то ей нужно предоставить всё оружие, которое ей требуется. Но те, кто снабжают её оружием, должны задуматься», — констатировал он.

По мнению Хомского, именно путь дипломатии обеспечит стабильное мирное будущее на долгое время.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что продолжение поставок оружия Украине со стороны США повышает угрозу дальнейшей эскалации.