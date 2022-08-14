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В МВФ спрогнозировали стагнацию ВВП и экономический спад в Молдавии

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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует до конца 2022 года стагнацию реального валового внутреннего продукта (ВВП) Молдавии и экономический спад.
В МВФ спрогнозировали стагнацию ВВП и экономический спад в Молдавии
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«В 2022 году ожидается стагнация реального ВВП. Помимо ухудшения перспектив глобальной экономики, перебоев в поставках и роста производственных затрат, на экономику также влияют неблагоприятные последствия засухи для сельскохозяйственного производства», — цитирует заявление фонда РИА Новости.

Уточняется, что также в стране инфляция резко ускорилась из-за роста цен на энергоносители и продовольствие.

Вместе с этим в организации отметили, что республика сможет получить 20,65 млн специальных прав заимствования, то есть примерно $27 млн, в результате чего общая сумма предоставленных средств в рамках программы составит около $245 млн.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что правящая партия «Действие и солидарность» и её председатель, спикер парламента Игорь Гросу, своими действиями ведут к «геноциду» народа.

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