В МВФ спрогнозировали стагнацию ВВП и экономический спад в Молдавии

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует до конца 2022 года стагнацию реального валового внутреннего продукта (ВВП) Молдавии и экономический спад.

«В 2022 году ожидается стагнация реального ВВП. Помимо ухудшения перспектив глобальной экономики, перебоев в поставках и роста производственных затрат, на экономику также влияют неблагоприятные последствия засухи для сельскохозяйственного производства», — цитирует заявление фонда РИА Новости.

Уточняется, что также в стране инфляция резко ускорилась из-за роста цен на энергоносители и продовольствие.



Вместе с этим в организации отметили, что республика сможет получить 20,65 млн специальных прав заимствования, то есть примерно $27 млн, в результате чего общая сумма предоставленных средств в рамках программы составит около $245 млн.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что правящая партия «Действие и солидарность» и её председатель, спикер парламента Игорь Гросу, своими действиями ведут к «геноциду» народа.