В МВФ спрогнозировали стагнацию ВВП и экономический спад в Молдавии
- РИА Новости
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«В 2022 году ожидается стагнация реального ВВП. Помимо ухудшения перспектив глобальной экономики, перебоев в поставках и роста производственных затрат, на экономику также влияют неблагоприятные последствия засухи для сельскохозяйственного производства», — цитирует заявление фонда РИА Новости.
Уточняется, что также в стране инфляция резко ускорилась из-за роста цен на энергоносители и продовольствие.
Вместе с этим в организации отметили, что республика сможет получить 20,65 млн специальных прав заимствования, то есть примерно $27 млн, в результате чего общая сумма предоставленных средств в рамках программы составит около $245 млн.
Ранее бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что правящая партия «Действие и солидарность» и её председатель, спикер парламента Игорь Гросу, своими действиями ведут к «геноциду» народа.