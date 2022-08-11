Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию страны в «геноциде» народа

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что правящая партия «Действие и солидарность» и её председатель, спикер парламента Игорь Гросу, своими действиями ведут к «геноциду» народа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Кику в его Telegram.

«Мы осуждаем войну и геноцид, который ваша безграмотная и коррумпированная группировка устроила собственному народу», — написал он.

По его мнению, из-за действий правительства вскоре «от холода и голода умрёт множество невинных граждан».

«Из-за вашей неграмотности, воровства и предательства Молдавии потребуются целые годы тяжёлой работы, чтобы восстановить страну», — добавил Кику.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к Минсельхозу страны с просьбой срочно решить проблему с запретом экспорта фруктов и овощей в Россию.