Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию страны в «геноциде» народа
- AP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Кику в его Telegram.
«Мы осуждаем войну и геноцид, который ваша безграмотная и коррумпированная группировка устроила собственному народу», — написал он.
По его мнению, из-за действий правительства вскоре «от холода и голода умрёт множество невинных граждан».
«Из-за вашей неграмотности, воровства и предательства Молдавии потребуются целые годы тяжёлой работы, чтобы восстановить страну», — добавил Кику.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к Минсельхозу страны с просьбой срочно решить проблему с запретом экспорта фруктов и овощей в Россию.