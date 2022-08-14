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В МЧС Армении сообщили о взрыве в торговом центре в Ереване

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В торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошёл взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении.
В МЧС Армении сообщили о взрыве в торговом центре в Ереване
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Hopfinger / EyeEm

«В торговом центре «Сурмалу» произошёл взрыв, возник пожар», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря ведомства Айка Костаняна.

По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие.

Как сообщил собеседник агентства, сейчас на месте ЧП работают отряды пожарных и спасателей.

Ранее стало известно, что автомобиль врезался в автобусную остановку в Ереване, два человека пострадали.

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