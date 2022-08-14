В МЧС Армении сообщили о взрыве в торговом центре в Ереване
- Gettyimages.ru
- © Anna Hopfinger / EyeEm
«В торговом центре «Сурмалу» произошёл взрыв, возник пожар», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря ведомства Айка Костаняна.
По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие.
Как сообщил собеседник агентства, сейчас на месте ЧП работают отряды пожарных и спасателей.
Ранее стало известно, что автомобиль врезался в автобусную остановку в Ереване, два человека пострадали.