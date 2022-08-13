В Ереване два человека пострадали при столкновении машины с автобусной остановкой

В пресс-службе МЧС Армении заявили, что автомобиль врезался в автобусную остановку в Ереване, два человека пострадали.

«Выяснилось, что автомобиль Mazda 6 врезался в остановку общественного транспорта на улице Арменакян в Ереване, а затем в столб, сбив человека», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что спасатели оказали пострадавшему первую помощь.

«Пассажир легкового автомобиля был госпитализирован в медцентр «Гераци», где врачи оценили его состояние как средней тяжести», — добавляется в заявлении.

В сентябре 2021 года сообщалось, что более 30 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Араратской области Армении.